Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Sektörel Enflasyon Beklentileri'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Mehmet Şimşek, konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Enflasyon beklentilerindeki iyileşmeye işaret eden Mehmet Şimşek, "Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor. Dezenflasyon sürecinin de etkisiyle 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son 5 ayda hane halkında 8,9 puan, reel sektörde 6,5 puan ve piyasa katılımcılarında 5,8 puan geriledi. Kararlılıkla uyguladığımız programımızla enflasyon görünümü ve beklentilerdeki olumlu seyir devam edecek." dedi.