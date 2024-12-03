Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 2,24, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,66 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 47,09, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 29,47 olarak kayıtlara geçti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından kasım ayı enflasyon verileriyle ilgili paylaşımda bulundu.

Yıllık enflasyonun kasımda yüzde 47,1 olarak gerçekleştiğine işaret eden Bakan Mehmet Şimşek, mayısa göre gerilemenin 28,4 puan olduğunu vurguladı.

Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerindeki azalmaya dikkati çekerek, "Son iki aydır yüksek seyreden gıda enflasyonuna rağmen yıllık mal enflasyonu yüzde 40'ın altına geriledi. Hizmet enflasyonu aylık yüzde 1,6 ile 2021 yılı kasım ayından bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti ve yıllık hizmet enflasyonundaki düşüş eğilimi devam etti. Hizmet enflasyonundaki gerileme ve iyileşen enflasyon beklentileri, katılıkları azaltmada önemli mesafe katettiğimizi gösteriyor." dedi.