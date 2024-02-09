Hazine'de ocakta rekor nakit açığı

Genel bütçenin gelir ve giderleri arasındaki farkı ifade eden Hazine nakit açığı ocakta büyüdü.

Hazine nakit açığı, ocakta 206,8 milyar lira ile aylık bazda tarihi en yüksek düzeye ulaştı.

Ocak ayında faiz dışı nakit dengesi 99,6 milyar lira açık verirken aralıkta söz konusu veri 169,4 milyar lira olarak izlenmişti.

Ocak ayında gelirler 621,7 milyar lira olurken faiz dışı giderler 721,3 milyar lira, faiz ödemeleri de 107,2 milyara lira olarak gerçekleşti.

Hazine nakit dengesi aralıkta 197 milyar lira, 2023 yılının tamamında nakit dengesi 625,5 milyar lira açık vermişti.