Hazine'de ocakta rekor nakit açığı

Hazine nakit dengesi ocak ayında 206,8 milyar lira açık verdi. Açık aylık bazda tarihi en yüksek düzeye ulaştı.

Hazine'de ocakta rekor nakit açığı
Son Güncelleme:

Genel bütçenin gelir ve giderleri arasındaki farkı ifade eden Hazine nakit açığı ocakta büyüdü.

Hazine nakit açığı, ocakta 206,8 milyar lira ile aylık bazda tarihi en yüksek düzeye ulaştı.

Ocak ayında faiz dışı nakit dengesi 99,6 milyar lira açık verirken aralıkta söz konusu veri 169,4 milyar lira olarak izlenmişti.

Ocak ayında gelirler 621,7 milyar lira olurken faiz dışı giderler 721,3 milyar lira, faiz ödemeleri de 107,2 milyara lira olarak gerçekleşti.

Hazine nakit dengesi aralıkta 197 milyar lira, 2023 yılının tamamında nakit dengesi 625,5 milyar lira açık vermişti.

Türkiye dünyada sigara tüketiminde zirvedeTürkiye dünyada sigara tüketiminde zirvedeSağlık
# hazine
Çok Okunanlar
Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 yıla kadar hapis istemi!
Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 yıla kadar hapis istemi!
Pazar yerinde silahlı saldırı!
Pazar yerinde silahlı saldırı!
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!
İletişim Başkanlığından doğalgaz ve elektriğe zam açıklaması
İletişim Başkanlığından doğalgaz ve elektriğe zam açıklaması
Akaryakıt'a dev zam!
Akaryakıt'a dev zam!
Öne Çıkanlar Devlet Bahçeli, MHP'nin Kuruluşunun 55. Yıl Dönümünü Kutlama Töreni'nde! #Canlı #DevletBahçeli Devlet Bahçeli, MHP'nin Kuruluşunun 55. Yıl Dönümünü Kutlama Töreni'nde! #Canlı #DevletBahçeli İkinci el otomobil alacaklar dikkat! İşte uzmanından tavsiyeler... İkinci el otomobil alacaklar dikkat! İşte uzmanından tavsiyeler...