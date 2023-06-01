Haziran ayında doğal gaz ücretsiz olacak mı?
Mayıs ayının bitmesi ile ücretsiz gelecek olan doğal gaz faturaları, Haziran ayında da ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından ücretsiz doğal gaz kampanyasının başlayacağı ay, Mayıs ayı olarak belirlendi. Peki, Haziran'da doğal gaz ücretsiz olacak mı?
Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde, "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni"nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğal gazın Mayıs'ta 1 ay ücretsiz, 1 yıl boyunca ise indirimli olacağını duyurmuştu. Peki, Haziran'da doğal gaz faturaları ücretsiz olacak mı?
DOĞALGAZ ÜCRETSİZ Mİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
- Türkiye'nin imkanlarını, milletimizin her ferdinin hayatına yansıyacak şekilde kullanma sözünü unutmuyoruz. Bugün bu sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz. Şimdi sizlerle ülkemizin her bir hanesindeki doğalgaz faturasını düşürecek iki müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemizi açıklıyorum: Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı 1 ay süreyle ücretsiz veriyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde, "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni"nde açıkladığı, konutlarda "1 ay ücretsiz, 1 yıl boyunca ise indirimli olacak" haberini Resmi Gazete'de yayımlandı.
"1 AY BOYUNCA KONUTLARDA DOĞALGAZ ÜCRETSİZ OLACAK"
Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
- 1 ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğal gaz tüketiminden ücret almayacağız. Isınma dahil doğalgaz tüketiminin tamamını 1 yıl süreyle ücretsiz yapıyoruz. Yeni başlatacağımız çalışmalarla milletimizin karşısına daha pekçok müjdeyle çıkacağız. Ülkemize eser kazandırma yolunda durmayacağız. Milletimize hizmet etme yolunda durmayacağız. Türkiye Yüzyılı inşasının yolunda durmayacağız. 21 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma altyaphısını Türkiye Yüzyılı'yla taçlandıracağız.
Kaynak: iletisim.gov.tr - https://www.iletisim.gov.tr/turkce/stratejik_iletisim_calismalari/detaylar/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-tarihinin-en-buyuk-dogal-gaz-kesfini-karadenizde-gerceklestirdi