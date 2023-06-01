Haziran ayında doğal gaz ücretsiz olacak mı?

Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde, "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni"nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğal gazın Mayıs'ta 1 ay ücretsiz, 1 yıl boyunca ise indirimli olacağını duyurmuştu. Peki, Haziran'da doğal gaz faturaları ücretsiz olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

- Türkiye'nin imkanlarını, milletimizin her ferdinin hayatına yansıyacak şekilde kullanma sözünü unutmuyoruz. Bugün bu sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz. Şimdi sizlerle ülkemizin her bir hanesindeki doğalgaz faturasını düşürecek iki müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemizi açıklıyorum: Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı 1 ay süreyle ücretsiz veriyoruz.