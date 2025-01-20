Her kadın çalışan için 22 bin 104 lira destek: İşte şartlar

Kadın girişimciliğini teşvik etmek ve kadınların işgücüne katılımını artırmak amacıyla başlatılan Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (WOMEN-UP) kapsamında, ağustos ayına kadar toplam 11,6 milyon euro destek sağlanacak. Her kadın çalışan için 22.104 TL destek ödemesi yapılacağı açıklanırken, projeye ilişkin detaylar da netleşti. Peki, bu projeden kimler yararlanabilir? Katılım şartları neler? Önde gelen alır kuralı nedir? Aylık destek miktarı ne kadar olacak?

Projeden kimler yararlanacak?

Kadın işverenlerin açtığı genç işletmelerden (05.03.2012 tarihinden sonra kurulan), en fazla 9 işçi kapasitesi olan ve yanına ilave işçi olarak kadın sigortalı alan işverenler projenin hedef kitlesini oluşturuyor. 4 bin kadın işveren ve bununla beraber bu işletmelerin işe aldığı 4 bin kadın işçi projeden fayda sağladı. Ankara, Aydın, Denizli, Samsun, Kahramanmaraş, İstanbul ve Şanlıurfa illerinde uygulanan proje için bugüne kadar 25 milyon Euro hibe ödenesi gerçekleştirildi.

Aylık ne kadar destek verilecek?

Destek miktarı, bir işçinin işverene olan toplam maliyetinin yüzde 65'ini geçmemek üzere, net asgari ücret tutarına kadar, yani 22 bin 104 TL olacak.

Projeden faydalanabilmek için herhangi bir sektör sınırlaması yok. Mali destek için başvuran girişimci, kadın olmak zorunda. Çok ortaklı işletmelerde ise en az 2 ortak kadın olmalı. Proje şartlarının tamamını karşılıyorsa şirket yapısı önemli değil. İşveren daha önce çalışıp işten ayrılan personeli, eğer bir aydan fazla süreyle işsiz kalmışsa hem işveren hem işçi projeden faydalanabiliyor. İŞKUR kaydı aranmıyor ya da sorgulanmıyor. Destekten yararlanan işveren hesabının Halk Bankası'nda açılması gerekli. İşçinin hesabı başka bankada da olabiliyor.

SGK veya diğer kurumlarca verilen teşviklerden veya desteklerden yararlanan işverenler proje şartlarını sağlamaları koşuluyla bu hibe desteğinden de faydalanabiliyor.