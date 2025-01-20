Sahte MİT görevlisi Şanlıurfa’da yakalandı: Para ve altın şantajı!

Şanlıurfa'da kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtan ve bu yolla şantaj ve baskıyla para ile altın aldığı belirlenen M.P., düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sahte MİT görevlisi Şanlıurfa’da yakalandı: Para ve altın şantajı!
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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, M.P.’nin sahte kimlikle insanları dolandırdığı tespit edildi. Bunun üzerine polis ve jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için ortak bir operasyon düzenledi.

Operasyonda, sahte MİT görevlisi M.P., adresinde gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda, çok sayıda silah, mühimmat ve sahte belgeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.P., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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