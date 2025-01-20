İYİ Parti Konya Milletvekili Karaman, partisinden istifa etti

İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İYİ Parti Konya Milletvekili Karaman, partisinden istifa etti
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Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Karaman, "Hayatım boyunca 'hak yok, vazife vardır' anlayışıyla milletime hizmet etmeyi en kutsal görev olarak bildim. Çok erken yaşta göğsüme taktığım Türk bayrağını, sporculuğumda olduğu gibi parlamenterliğimde de aynı ruh ve gururla taşıdım. Çünkü ben her zaman yalnızca hizmet ve görev şuuruyla hareket ettim," dedi.

Karaman, açıklamasının devamında, "Varlığını, desteğini ve duasını her daim yanımda hissettiğim sevenlerim, bu zorlu yolda en büyük güç kaynağım oldu. Onların sevgisi, teveccühü ve güveni, Türk milletinin yüce menfaatlerini koruma ülkümü her zaman pekiştirdi," ifadelerini kullandı.

"Bu kutsal sorumluluğun bilinciyle yaptığım değerlendirmeler sonucunda, İYİ Parti üyeliğinden ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Bu kararım, milletime daha iyi hizmet etme irademin bir gereğidir," diyen Karaman, "Bana inanan vefalı yürekler çok iyi bilirler ki, onların güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmayacağım. Dün olduğu gibi yarın da onların inancını kendi inancım sayacak; Ata’mızın emrine sadık kalarak, Türk istiklalini ve Türk cumhuriyetini muhafaza ve müdafaa etmek için var gücümle çalışmaya devam edeceğim," şeklinde konuştu.

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