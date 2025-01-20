DEM Parti heyeti, Öcalan ile ikinci görüşme için başvuruda bulundu

DEM Parti'nin Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık’ta İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan ile ilk görüşmelerini gerçekleştirmişti. Görüşme sonrasında, Buldan ve Önder yazılı bir açıklama yaparak, Öcalan’ın açıklamalarına yer verdiler.

Abdullah Öcalan, açıklamasında, "Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca, "Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" demişti.

Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk’ten oluşan DEM Parti heyeti, yılbaşından sonra siyasi partilerle temaslarına başlamıştı. 2 Ocak'ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşen heyet, ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti. 6 Ocak’ta AKP TBMM Grubu ile de bir görüşme gerçekleştiren DEM Parti heyeti, 7 Ocak’ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi.

Ayrıca, heyet Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi ve DEVA Partisi ile de görüşmeler yapmıştı. DEM Parti heyeti, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı da ziyaret etmişti.