Bakan Uraloğlu'ndan yeni E-Skuter düzenlemesi: Hız sınırı, yerlilik şartı ve daha fazlası

Bakan Uraloğlu, 2021 yılında yürürlüğe giren mevcut yönetmeliğin ardından, sektördeki ihtiyaç ve gözlemler doğrultusunda önemli değişikliklerin yapılacağını açıkladı. Yeni düzenleme ile e-skuter işletmecilerine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na ait taşımacılık veri tabanına kaydedilen e-skuter kullanım verilerini kolluk kuvvetleri ve belediyeler ile paylaşma zorunluluğu getirileceği belirtildi. Bu adımla denetimlerin arttırılması ve sürüş güvenliğinin iyileştirilmesi hedefleniyor.

Yeni yönetmelik kapsamında, trafik düzenini sağlamak ve hız limitlerine uyumu artırmak için çeşitli önlemler alınacak. Özellikle yasaklı bölgelere giren e-skuterlerin hızları otomatik olarak düşürülecek. Hız limitlerini ihlal eden işletmecilere ise 6 bin 923 TL idari para cezası uygulanacak.

Bakan Uraloğlu ayrıca, kullanıcı memnuniyetini artırmak amacıyla da değişiklikler yapıldığını duyurdu. E-skuter işletmeleri, kullanıcıların şikayetlerini en kısa sürede çözecek ve güvenlik yükümlülükleri hakkında bilgi verecek. İşletmeler, e-skuterlerin şarj seviyesi, tahmini mesafeler ve anlık ücret bilgilerini mobil uygulamalar üzerinden anlık olarak iletecek. Ayrıca, harita hizmeti sunulacak ve yönlendirme yapılacak.

Düzenleme sonrası, e-skuter kazaları ve devrilme durumları işletmeciler tarafından kaydedilecek ve bu veriler aylık olarak Bakanlık veri tabanına aktarılacak. Ayrıca, e-skuterlerin en az yüzde 20 şarj seviyesinde olması zorunlu olacak.

Bakan Uraloğlu, yerli üretimi teşvik etmek amacıyla, işletmecilerin sunacakları e-skuterlerin yüzde 30’unu yerli üretimden temin etmeleri gerektiğini ifade etti. Bu şartı yerine getirmeyen firmaların faaliyetleri durdurulacak.