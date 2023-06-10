Her öğrenciye 1000 TL mi verilecek? Bayram harçlığı başvuruları başladı mı?

Kurban Bayramı yaklaştıkça en merak edilen sorulardan biri her öğrenciye 1000 TL bayram harçlığı verileceğine dair olan haberler oldu. Seçim sürecindeki vaadler arasında olduğu düşünülen öğrencilere bayram harçlığı iddiasına yönelik Bakanlıktan ilk açıklama geldi.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Temmuz ayında refah zamlarına yönelik yapılan açıklamaların ardı sıra yaklaşan bayram nedeniyle de emeklilere ikramiye verileceği duyuruldu. Özellikle gençler içinde çalışmaların devam ettiğine yönelik yapılan açıklamalar sonrası sosyal medyada her öğrenciye 1000 TL verileceğine dair iddialar ortalarda dolaştı.

HER ÖĞRENCİYE 1000 TL VERİLECEK Mİ?

Her öğrenciye 1000 TL verileceği haberleri asılsız çıktı. Sosyal medyadaki paylaşımlardan sonra bayram harçlığı başvuruları başladığına yönelik iddialar üzerine İçişleri Bakanlığı açıklamada bulundu. İşte o açıklama detayları;

"Bazı sosyal medya mecralarında Bakanlığımızca bayram harçlığı dağıtıldığı yönünde gayrı ciddi paylaşımlar ve videolar yayınlanmaktadır.

Bakanlığımız e-başvuru sistemi vatandaşlarımıza başvurusu ile ilgili belgeleri sistem üzerinden elektronik ortamda da gönderme imkânı sunan son derece önemli hizmettir.

Bakanlığımızca e- başvuru ya da açık kapı uygulamamız üzerinden bayram harçlığı ödemesi yapılması kesinlikle söz konusu değildir."