Hesaplara 8 bin TL yatıyor... İşte o tarih!

Kamu çalışanlarına yapılan tediye ödemeleri cuma günü hesaplara yatıyor. Buna göre, kamu çalışanlarının hesaplarına yaklaşık 8 bin lira ödeme aktarılacak.

Hesaplara 8 bin TL yatıyor... İşte o tarih!

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneği olan tediye ödemeleri cuma günü yapılacak. 

Kamuda çalışan yaklaşık 1 milyon işçiye yapılacak ödeme miktarı 8 bin TL olacak.

Ödemelerin cuma günü hesaplara aktarılması bekleniyor.

TEDİYE ÖDEMESİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Tediye, 26 gün üzerinden hesaplanırsa 13’er günden 2 taksit, 52 gün üzerinden hesaplanırsa 13’er günden 4 taksit halinde ödeme yapılacak. Ödemelerden kadro alan taşeronlar, kamu işçileri ve 4D’li sürekli işçiler yararlanıyor.

# ilave tediye # ikramiye
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