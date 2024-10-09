Hoş geldin faizleri yatırımcıya ne kadar kazandırıyor? İşte 1 milyon TL'nin aylık kazandırdığı rakam

Merkez Bankası henüz faiz indirimlerine başlamamış olsa da, bankalardaki kredi ve mevduat faizlerinde düşüşler yaşanmaya başladı. Peki mevduat faizlerinde son durum ne?

Mert Sagit Mert Sagit
Hoş geldin faizleri yatırımcıya ne kadar kazandırıyor? İşte 1 milyon TL'nin aylık kazandırdığı rakam
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Merkez Bankası henüz faiz indirimlerine başlamamış olsa da, bankalardaki kredi ve mevduat faizlerinde düşüşler yaşanmaya başladı. Ortalama mevduat faizleri yüzde 43-49 aralığına çekilirken, bazı bankalar yeni müşteri çekmek için yüksek faizli "hoş geldin" kampanyaları sunuyor. Bu kampanyalar, yatırımcılara daha yüksek kazanç elde etme fırsatı veriyor.

Eylül ayında açıklanan yüksek enflasyon rakamlarının ardından Merkez Bankası’ndan beklenen faiz indirimleri ertelenmişti. Ancak kredi ve mevduat faizlerinde hafif düşüşler gözlemleniyor. Mevduat faizleri geri çekilse de, bazı bankalar yüzde 54’e varan 'hoş geldin' faiz oranlarıyla dikkat çekiyor. Bu oranlarla, 1 milyon TL’si olan bir yatırımcı, yüzde 54 faizle aylık net 43.672,13 TL kazanç elde edebilirken, yüzde 49 faiz oranı ile bu kazanç daha düşük oluyor ve aradaki fark aylık yaklaşık 4 bin TL'yi buluyor.

Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş’a göre, bankalar genellikle çeyrek dönem sonlarında hedeflerini tutturmak için bu tarz kampanyalar düzenliyor. Yıl sonuna yaklaşırken, mevduat çekme amaçlı "hoş geldin" faizleri daha cazip hale geliyor. Ancak Kurtuluş, sadece yüksek "hoş geldin" faizi için mevcut yatırımları bozarak banka değiştirmenin her zaman mantıklı olmadığını belirtiyor. Uzun vadeli kazançlar için dikkatli bir analiz yapılması gerektiğini vurguluyor.

Piyasalar, Merkez Bankası’ndan yıl sonuna doğru faiz indirimi bekliyor. Bu beklenti, kısa vadeli mevduat faizlerinin yüksek kalmasına, ancak uzun vadeli oranların daha düşük olmasına neden oluyor. Bu durum, kısa vadede yatırımcılara cazip kazanç fırsatları sunuyor.

Ahmet Kurtuluş, 2024'ün son çeyreğini yüksek faiz oranlarından yararlanmak için son fırsat olarak değerlendiriyor. Yılın son aylarına doğru faiz indirimi beklentisinin artmasıyla, yatırımcıların bu dönemi iyi değerlendirmesi gerektiğini belirtiyor.

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