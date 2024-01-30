Hububat ihracatı yüzde 8 arttı

Türkiye’den 2023 yılında yapılan hububat bakliyat yağlı tohumlar mamulleri ihracatı yüzde 8 arttı. Geçen yıl yurtdışına 12,4 milyar dolarlık satış yapıldı. Bu rakamın yaklaşık yüzde 9’u Ege Bölgesi'nden sağlandı.

Editör: Özgür Doğu Saymaz
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Türkiye’den 2023 yılında 26,2 milyar dolar gıda ihracatı yapıldı. Bu dış satımın yüzde 48’ini hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri oluşturdu. Ege Bölgesi'nden yapılan hububat ihracatı da 2013 yılında yüzde 7 oranında arttı.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar Mamulleri İhracat Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, 2023 yılındaki ihracat rakamının 1 milyar 68 milyon dolar olduğunu söyledi.

Muhammet Öztürk, Ege İhracatçı Birlikleri arasında en çok ihracat yapan 5’nci birlik olduklarını belirtti.

İhracat rakamlarını 10 yılda 3 kat artırdıklarını söyleyen Öztürk, 2024 hedeflerinin 1,2 milyar dolar olarak açıkladı.

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# hububat # ihracat
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