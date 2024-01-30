Hububat ihracatı yüzde 8 arttı

Türkiye’den 2023 yılında 26,2 milyar dolar gıda ihracatı yapıldı. Bu dış satımın yüzde 48’ini hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri oluşturdu. Ege Bölgesi'nden yapılan hububat ihracatı da 2013 yılında yüzde 7 oranında arttı.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar Mamulleri İhracat Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, 2023 yılındaki ihracat rakamının 1 milyar 68 milyon dolar olduğunu söyledi.

Muhammet Öztürk, Ege İhracatçı Birlikleri arasında en çok ihracat yapan 5’nci birlik olduklarını belirtti.

İhracat rakamlarını 10 yılda 3 kat artırdıklarını söyleyen Öztürk, 2024 hedeflerinin 1,2 milyar dolar olarak açıkladı.