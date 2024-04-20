Hükümet IMF'ye Dünya Bankası üzerinden bağlandı! İsimleri ayrı reçeteleri aynı

Sıcak para arayışında umduğunu bulamayan Hükümet, tercihi üretimden değil borçlanmadan yana kullanıyor. Bu yönde de Dünya Bankası ile anlaşmalar imzalandı.

Hükümet İMF'ye şimdi de ikiz kardeşi olan Dünya Bankası üzerinden bağlanma yolunu seçti.

Ekonomistler ikiz kardeş benzetmesi yaptıkları İMF ve Dünya Bankası'nın birbirinden bağımsız olmadığına dikkat çekiyor. Her 2 kurum da borç verdiği ülkeye kendini bağımlı kılıyor.

"Hep ikiz kuruluşlar olarak başından beri anılır IMF ve Dünya Bankası. 2 ayrı örgüt olmaları fonksiyon olarak farklı işlev görmelerine neden olur ancak mesele şu bu 2 örgütün yönlendireni yöneteninin kim olduğu."

İMF ve Dünya Bankası'nın İsimleri farklı olsa da uygulattıkları reçete aynı. Bunlardan biri de yüksek faiz politikası.

"Özellikle gelişmekte olan uygulatmaya çalıştığı politikalar aşağı yukarı aynıdır. İşte Arjantin önümüzde. İşte Türkiye'de Mehmet Şimşek'in uyguladığı politikalar bunlar birbirinden çok farklı değil. Dikkat ederseniz dünyanın en yüksek Merkez Bankası politika faizini uygulayan 2 ülke var. Arjantin ve Türkiye."

Vatan Partisi Ekonomi Siyasetleri Bürosu Başkanı Hakan Topkurulu, verilen kredilerle Türkiye'nin Atlantik sistemine bağımlı kılınmasının istendiğine dikkat çekti.