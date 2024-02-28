Hükümet sıcak para arayışında! Cevdet Yılmaz İngiltere'de yatırımcılarla buluştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sıcak para bulmak için İngiltere'ye gitti. İngiltere'de uluslararası yatırımcılar ve fon yöneticileriyle bir araya geldi.

Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda düzenlenen, uluslararası yatırımcılar ve fon yöneticilerinin katıldığı etkinlikte konuşan Yılmaz, Türkiye ekonomisindeki gelişmelere ve ekonomiyi güçlendirmek için atılan adımlara değindi.

2024 yılında küresel büyüme ortalamasının yüzde 3 olması beklendiğine değinen Yılmaz, Türkiye'nin büyümeyi destekleyecek politika ve tedbirleri kararlılıkla uyguladığını ifade etti.

Türkiye'nin son 20 yılda 13 dönem üst üste yıllık ortalama yüzde 5,4 büyümeyle büyüme başarısını gösterdiğini vurgulayan Yılmaz, "Türkiye 2023'ün ilk 9 ayında yüzde 4,7 büyüdü. Orta Vadede öngörüldüğü gibi" Programında (MTP) yıllık büyüme beklentimiz yüzde 4,4'tür." dedi.

Yılmaz, geçen yıl mal ihracatının OVP'de belirlenen hedefi aşarak 256 milyar dolar ile tarihi rekora ulaştığını, hizmet ihracatının ise daha iyi performans gösterdiğini anlattı. Yılmaz şöyle konuştu:

"Hizmet ihracatında daha da iyi bir durumdayız. Geçen sene hizmet ihracatında 100 milyar dolar sınırını aştık ve hedeflerimizi gerçekleştirdik. Turizm gelirlerimiz de oldukça tatmin edici. Talep sorunları ve jeopolitik gelişmelere rağmen geçen sene 57 milyon turisti geçtik ve yaklaşık 54 milyar dolar gelir ettik."

ENFLASYON HEDEFLERİNİ AÇIKLADI

Geçen yıl işsizlik beklentilerinin yıl sonu işsizlik beklentilerinin yüzde 10'un altında olacağını belirten işsizlik rakamlarına değinen Yılmaz, bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 6,4 olarak hesaplandığını ancak geçen yıl yüzde 5,4 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Merkez Bankası rezervlerinin 134 milyar dolara yükseldiğini kaydeden Yılmaz, "Uluslararası sermaye girişi, döviz kurundaki hareketliliğin azalmasıyla hızlandı ve finansal koşullar iyileşti. Politikalarımız, özellikle de güncellenen politikalarımız, para birimimizin istikrarını güçlendirdi ve döviz piyasalarımızdaki oynaklığı azalttı." dedi.

Döviz korumalı mevduatlardan çekilme işleminin finansal piyasaları etkilemeden gerçekleştirildiğine dikkat çeken Yılmaz, "Yeni politikalarımız ve siyasi ortamımızla, özellikle Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler sonrasında elde ettiğimiz başarıyla, artan sermaye girişlerinden faydalanabileceğimize inanıyorum." dedi. Yılmaz, Türkiye'de geçen yıl yapılan seçimlerin ardından belirsizliğin ortadan kalktığını belirterek, "OVP'nin temel amacı istikrarlı bir büyüme ortamı yaratmak, orta vadede enflasyonu tek haneye indirmek ve 2024'te yüzde 4 büyüme oranına ulaşmaktır." Hem iç hem de dış dengeyi sağlamak için." ifadelerini kullandı.

Enflasyonu düşürmeye yönelik uygulanan politikaların sonuçlarını vermeye başladığına da vurgu yapan Yılmaz, "2025'te enflasyonu düşürme politikalarımızın devamıyla yüzde 15'e inmesini, 2026'da tek haneye düşmesini bekliyoruz." dedi.

"ŞU ANA KADAR TAKİP ETTİĞİMİZ EKONOMİK PROGRAM AMAÇLANDIĞI GİBİ ÇALIŞIYOR"

Bu yıl ihracat gelirinde 267 milyar dolar, turizm gelirlerinde ise 60 milyar dolarlık bir hedeften söz eden Yılmaz, geçen yıl cari açığın bütçedeki payının yüzde 4,2 olduğuna, bu yılki hedefin yüzde 3 olduğuna işaret etti.

Yılmaz, orta vadede hedefin yüzde 2 olduğunun, OVP'de yapısal reformları belirleyip bir takvime bağladıklarının altını çizerek, "Para ve maliye politikaları dışında yapısal reformlara ilişkin de detaylı bir listeye sahibiz. Yapısal reformların orta vadede somut sonuçlarla katkı sağladığını, kısa vadede ise beklentiler oluşturduğuna inanıyoruz. Yapısal reformları başarırsanız bunlar gelecek için daha fazla güven ortamı yaratır ve kısa vadede etkileri olur." ifadelerini kullandı.

Yeşil ve dijital dönüşüm ile 2053 hedeflerine de değinen Yılmaz, "Merkez Bankamızın para politikası çerçevesinde uyguladığı sadeleştirme ve sıkılaştırma adımları devam ederek mali istikrarı güçlendirecek ve maliye politikalarımızla eşgüdümlü olarak piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracaktır." değerlendirmesini yaptı.

"Şu ana kadar takip ettiğimiz ekonomik program amaçlandığı gibi çalışıyor." diyen Yılmaz, "Politikalarımız sonuç vermeye başlarken, kalıcı fiyat istikrarını sağlamak için ekonomi politikalarımız, enflasyonla mücadeleyi ön planda tutarak düzenlenmeye devam edecek." diye konuştu.

Yılmaz, fiyat istikrarının sağlanmasına verilen öneme dikkati çekerken, enflasyonu düşürmek için kararlılıkla mücadele edileceğinin altını çizdi.

"HEDEFİMİZ, YATIRIMLARIN KALİTESİNİ VE ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTIRARAK DAHA FAZLA YATIRIM ÇEKMEK"

Yılmaz, Türkiye'de 80 bin civarında uluslararası şirketin bulunduğunu ve son 20 yılda 260 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım çektiğini ifade etti.

Çok uluslu şirketlerin faaliyetlerindeki artışa da değinen Yılmaz, "Yatırım ortamının iyileşeceği, yatırımcılar açısından öngörülebilirliğin artacağı ve yatırımcıların beklentilerinin daha yüksek düzeyde karşılanacağı bir ortamın oluşturulması için gerekli tüm adımları atıyoruz." dedi.

İngiltere'den Türkiye'ye 2002-2023 yıllarında toplamda 13,8 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırımın yapıldığını kaydeden Yılmaz, bu miktarın İngiliz yatırımcıların Türkiye'ye duyduğu güvenin bir işareti olduğunu ifade etti.

Yılmaz, Türkiye'nin üç kıtanın ortasında yer alarak önemli bir ticaret merkezi olma potansiyeli bulunduğunu, en gelişmiş 10 Serbest Ticaret Anlaşması ağına sahip ülke arasında yer aldığının da altını çizerek, "Hedefimiz, yatırımların kalitesini ve çeşitliliğini artırarak daha fazla yatırım çekmek. Elektromobilite, yeşil enerji, kimya, petrokimya, bilgi işlem teknolojileri, yüksek kaliteli üretim teknolojileri, savunma ve havacılık, desteklediğimiz öncelikli sektörlerimizdir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin yatırımcılara her türlü desteği vermeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.