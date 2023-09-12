Hükümetin neo-liberal yol haritası Batı'yı mutlu etti
Hükümet ekonomide neoliberal politikaları önceleyen yol haritası izliyor. Üretim yerine ihracat vurgusu yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Şirketlerimizin küresel piyasalarda sermaye benzeri krediye erişimini sağlayacağız." dedi.
Üretimi değil ihracat odaklı yatırımı öne çıkardı. Hükümet ekonomide neoliberal politikaları önceliyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracatla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
- Üç aylık bir sürede ihracatçılarımıza günlük kredi limitini 10 kat artırdık. Bu, ihracatı önceliklendirme konusunda ne kadar ciddi olduğumuzu gösteriyor.
Şimşek, krediye erişimde küresel piyasalara işaret etti.
- Kalıcı refah artışı için daha çok ihracat odaklı yatırım yapmamız gerekiyor. Orta vadede fiyat istikrarını sağlayarak şirketlerimizin küresel piyasalarda sermaye benzeri krediye erişimini sağlayacağız.