Hükümetten 'boykot' çağrılarına tepki açıklamaları

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasıyla tutuklanmasının ardından başlayan bazı firmalara ve medya kuruluşlarına boykot çağrılarına ilişkin hükümetten tepki açıklamaları geldi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Gündemimiz; dış politika, demokrasi ve kalkınmada çıtamızı daha ileri taşımaktır. Toplumsal huzur, refah ve milli birlik, siyaset kurumunun ortak sorumluluğudur. Demokrasinin olmazsa olmazı olan muhalefet, meşru zeminlerde, yapıcı öneri ve eleştiriler ile yapılır. Sokak ve boykot çağrıları ile toplumsal huzuru ve ekonomik istikrarı hedef alan bir muhalefet kaybetmeye mahkumdur. Ayrıştırıcı, tehditkar ve kutuplaştırıcı söylemleri esas alan, hukuk tanımaz siyaset tarzı, tarih önünde ve milletimizin vicdanında karşılığını bulacaktır" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasıyla tutuklanmasının ardından başlayan bazı firmalara ve medya kuruluşlarına boykot çağrılarını ekonomik bağımsızlığa yönelik sabotaj olarak niteledi, "Bu çağrı milli ekonomimize suikasttır! Kendi insanımızın ekmeğini küçültmektir. Ekonomimize bir darbe girişimidir! Oysa biz Boykotla değil, üretimle büyürüz’’ dedi.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI MEHMET UÇUM

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, bugün için yapılan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de çağrıda bulunduğu tüketim boykotuna ilişkin olarak, "Tüketim boykotu emperyalist bir operasyondur ve hukuk ihlaline dayanan yeni nesil bir eylemdir. Amaç bir hakka ulaşmak değildir. Hedef sosyal, siyasi ve ekonomik bir kaos çıkarmaktır. Amaç küresel emperyalizme ve neoliberal politikalara hizmet edecek bir iktidar değişikliği sağlamaktır" ifadesini kullandı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Ülkemizin geleceğine ve milletimizin emeğine doğrudan zarar verecek bu hareket boykot değil milli zarardır" dedi.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN

Yapılan boykot çağrılarına ilişkin olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan,"Çalışanın, üretenin, ihracat yapanın yanında olmaya devam edeceğiz. Sorumsuz çağrılarıyla emekçilerimizin, istihdam oluşturan girişimcilerimizin ve sanayicilerimizin ekmeğiyle, helal kazancıyla oynamaya çalışanlar asla amacına ulaşamayacaktır." açıklamasında bulundu.

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yapılan boykot çağrılarına ilişkin,"Milli markalarımıza 'Boykot' adı altında yapılmaya çalışılanların, Türkiye’ye zarar vereceği aşikardır. Kendi üreticimize, kendi esnafımıza sırtımızı dönmek, kendi emeğimizi baltalamaktır" dedi.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yapılan boykot çağrılarına ilişkin, "Hukuksuz boykot çağrıları kabul edilemez. Hukuk Devletinde hiç kimse, markaları, şirketleri veya tüketicileri ideolojik çizgisine göre hizaya sokamaz. Kimse, kendi siyasi çıkarı uğruna, binlerce insanın emeğini tehdit edemez. Yerli sermayeyi hedef alan ve ticaret hayatını sabote etmeye yönelik bu sorumsuz linç girişimi, açıkça hukuka aykırıdır." ifadesini kullandı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Üretim ve istihdam Türkiye’nin milli gücüdür. Bu gücü kırmaya çalışmak, milli markaları boykot çağrılarıyla zayıflatmaya çabalamak Türkiye’nin ortak geleceğine zarar vermektir." açıklamasında bulundu.