İBB bünyesinde personel alımı yapılacak! İşte başvuru şartları

Yeni bir iş arayan vatandaşlar bu haber sizi ilgilendiriyor. İBB bünyesinde barındırmak üzere yeni personel alımı yapacak. Peki bunun şartları nelerdir? İşte yanıtı...

İBB bünyesinde personel alımı yapılacak! İşte başvuru şartları
İBB bünyesinde personel alımı yapılacak! İşte başvuru şartları
Editör: Nurullah Aydın
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Yeni iş arayanlar bu haber sizi ilgilendiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Boğaziçi Yönetim A.Ş kendi bünyesinde çalıştırmak için personel alımı yapacak. Boğaziçi Yönetim A.Ş , 522 temizlik personeli alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ise merak ediliyor. Başvurular nereden ve nasıl gerçekleştirilecek? İşte ayrıntılar...

İBB BÜNYESİNDE PERSONEL ALIMI YAPILACAK

İBB BÜNYESİNDE PERSONEL ALIMI YAPILACAK

İBB bünyesinde personel alımı başvuruları 3 Temmuz 2024 tarihine kadar, İBB'nin kariyer sitesi üzerinden online olarak yapılacak. 

Boğaziçi Yönetim A.Ş personel alımı başvuru şartları ise şöyle; Temizlik alanında tecrübeli olmak: Adayların daha önce temizlik işlerinde çalışmış olması tercih nedenidir. Vardiyalı sistemde çalışabilmek. Çalışma saatleri vardiyalı sisteme göre düzenleneceğinden, adayların esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmesi gerekiyor. Tercihen hijyen belgesi sahibi olmak: Hijyen konusunda eğitim almış ve sertifikası olan adaylara öncelik tanınacak.

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# personel alımı # ibb
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