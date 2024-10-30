İBB Hamidiye Su ürünlerine zam yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi duyurdu. İBB iştirak şirketi Hamidiye AŞ'ye zam yapıldı. Bugünden itibaren geçerli olan zamlı fiyat ne kadar oldu? İşte yanıtı...

İBB Hamidiye Su ürünlerine zam yaptı
İBB Hamidiye Su ürünlerine zam yaptı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara duyurdu. Hamidiye AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre Hamidiye Su ürünlerine zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Hamidiye AŞ'nin, su ürünlerine yüzde 17,85'e varan zam yapıldı. Hamidiye Su markasının bugünden itibaren geçerli olan zamlı fiyatlarına göre, aynı marka boş damacana iadeli 19 litrelik su fiyatı 85 liradan yüzde 17,64 zamla 100 liraya yükseldi.

HAMİDİYE SU ÜRÜNLERİNE ZAM YAPILDI

İBB Hamidiye Su ürünlerine zam yaptı - Resim : 1

Boş cam damacana iadeli 15 litrelik su, beşer litrelik 4 pet şişe su, 12 tane 1,5 litre pet şişe su, 24 tane 0,5 litre pet şişe su, 0,33 litrelik 24 pet şişe su ile 60 bardak su fiyatı 112 liradan yüzde 17,85 zamla 132 lira oldu.

Hamidiye AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, "Doğal kaynak suyun damacana fiyatı 30 Ekim itibarıyla yüzde 17'lik artışla 85 liradan 100 liraya çıkmıştır. Hamidiye olarak, evlerimize kapılarımıza 100 liraya gelen damacana suyun fiyatı, fabrika mağazalarımız ve yeni Kent Su noktalarımızda ise 70 liradır." ifadeleri kullanıldı.

Hamidiye Su'ya en son 15 Nisan'da yüzde 30,76 zam yapılarak aynı marka boş damacana iadeli 19 litrelik su fiyatı 65 liradan 85 liraya yükseltilmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

hamidiye su
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