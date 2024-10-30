Starbucks tartışmalı içeceğini menüden çıkardı

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Oleato ismiyle bilinen zeytinyağlı kahve serisi İtalya, Japonya ve Çin’deki belirli satış noktalarında sunulmaya devam edecek.

STARBUCKS'IN SADELEŞTİRME STRATEJİSİ

Starbucks sözcüsü, içeceklerin menüden kaldırılma kararının yeni CEO Brian Niccol’un görevinden önce alındığını belirtti. Ancak bu karar, Niccol'un menüyü sadeleştirme stratejisiyle uyum sağlıyor. Daha önce Chipotle’nin başkanlığını yürüten Niccol, Starbucks’ın 'aşırı karmaşık' menüsünü sadeleştireceğini açıklamıştı.

SATIŞLARDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Starbucks’ın küresel satışları, Temmuz-Eylül ayları arasında bir önceki yıla göre yüzde 7 oranında düşüş gösterdi. Bu düşüş, menüdeki sadeleştirme adımlarını hızlandıran bir etken oldu.

MİDE AĞRISINA NEDEN OLDU

Zeytinyağlı kahve serisi Oleato, ilk olarak İtalya’da satışa sunulmuş, ardından Kuzey Amerika genelinde tanıtılmıştı. Buzlu espresso, zeytinyağı ve yulaf sütünden oluşan içecekler, Starbucks’ın kurucusu Howard Schultz tarafından tasarlanmıştı. Ancak, bazı müşteriler bu içeceklerin mide ağrısı ve bağırsak sorunlarına yol açtığını iddia etti.