İBB'den yüzde 266 zam

Türkiye, 2025 yılına zamla girdi. Hükümete yapılan zamlardan dolayı eleştiren CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükşehir'e ait spor salonlarına yüzde 266 oranında zam yaptı.

Vatandaşların uygun fiyatla spor yapmasını sağlamak için faaliyet gösteren ve kar amacı gütmeyen işletmeler olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Tesislerinde Tenis kortlarını kiralamak hayal oldu.

Tenis Kortlarına 1 yılda toplam yüzde 700'lük bir zam yapıldı. 31 Aralık 2023'de 75 TL olan tenis kortları, 31 Aralık 2024 tarihinde 600 TL oldu.

Kapalı spor salonları, yüzme, fitness, tenis gibi hizmetlerden faydalanan vatandaşlar, yüzde 100'e varan artışa tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait ve günde yüzbinlerce insanın kullandığı İsparklara da 1 Ocak itibariyle yüzde 115 oranında zam geldi.

Yeni ücret tarifesinde, özellikle Fatih/Tarihi Yarımada ve Kadıköy/Rıhtım bölgelerinde kapalı ve açık otoparklar için ciddi artışlar yapıldı.



1 saate kadar olan otopark ücreti 70 liradan 150 liraya, 1-2 saat arası ücret 90 liradan 180 liraya, 4-8 saatlik park süresi için ücret ise 135 liradan 275 liraya çıkarıldı.