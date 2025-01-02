Eski emniyet müdürüne gözaltı

Uzun'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddia edilen paylaşımı tartışmalara neden oldu. İşte olayın detayları:

Gözaltına Neden Olan Paylaşım

Sabri Uzun, sosyal medya platformu X’te İsrail’e yönelik bir paylaşım yaptı. Paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

- Baba, İsrail’e akaryakıt ve çelik gönderdi alkışlandı, Oğlan, İsrail’i protesto etti; alkışlandı. Böyle bir millet, değil demokrasi, Padişah yönetimine layıktır. Eğitimsiz toplum böyle olur.

Bu paylaşımın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içerdiği iddiasıyla resen soruşturma başlattı.

Soruşturma Süreci

Başsavcılık, Sabri Uzun’un Ankara’da gözaltına alındığını ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Uzun’un paylaşımı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Geçmişteki İddialar

Sabri Uzun, daha önce de sosyal medya paylaşımları nedeniyle benzer iddialarla gündeme gelmişti.

23 Nisan’daki paylaşımı: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ettiği paylaşımında, "İnşallah, oğlum sıfırla demezsin, 750 milyon liralık saat takmazsın, 7 adet para kasan ve para sayma makinen olmaz. Allah şaşırtmasın." ifadelerini kullanmıştı. Bu paylaşımı nedeniyle Uzun hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "terör örgütüne yardım" suçlamalarıyla soruşturma başlatılmış ve tutuklanmıştı.

Kamuoyundaki Tartışmalar

Sabri Uzun’un son paylaşımı, toplumda geniş çaplı tartışmalara yol açtı. Uzun’un geçmişteki siyasi içerikli mesajlarının da benzer süreçlere neden olduğu biliniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, devam eden soruşturma hakkında henüz ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

Olay, ifade özgürlüğü ve sosyal medyada yapılan paylaşımların hukuki sınırları konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.