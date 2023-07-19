İç hat uçuşlarına zam geldi! Tavan fiyat 1650 TL oldu

İç hat uçuşlarda yolculuk artık çok daha pahalı olacak!

İç hatlardaki tek yön uçuşlarda uygulanan 'tavan fiyat' bin 150 liradan bin 650 liraya yükseltildi.

Tavan fiyatın yükselmesinin ardından hava yolu şirketleri çeşitli noktalara bin 650 liradan bilet satışına başladı.

2022 başında 599 lira olan tavan fiyat daha sonra bin 150 lira olarak güncellenmişti.

OTOBÜS BİLET FİYATLARI DA YÜKSELDİ

Öte yandan otogarlardan Avrupa'ya yapılan otobüs seferlerinde de artışlar oldu.

Büyük İstanbul Otogarı ile Aksaray Avrupa Garajı başta olmak üzere farklı noktalardan Almanya, Avusturya, Yunanistan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk gibi birçok ülkeye yolcular otobüsle seyahat ediyor.

Bilet fiyatları Balkanlar'a 40 avrodan başlarken, Almanya'nın farklı kentlerine yolculuk yapacaklar, gidecekleri şehre göre 100 ila 160 avro arasında ücret ödüyor.