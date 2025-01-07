İki alkol grubuna zam geliyor

Gelen zamlarla birlikte, en ucuz alkollü içki 750 TL, en pahalı alkollü içki ise 10.500 TL olarak belirlendi. Sigara fiyatlarına ise önümüzdeki günlerde zam yapılması bekleniyor.

Alkollü İçeceklerde Fiyat Artışı

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi verilerine göre, %7,56’lık ÖTV artışı alkol ve sigara fiyatlarına yansıdı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, zamların özellikle bira ve yüksek alkollü içeceklerde hissedildiğini belirtti. Viski, cin, votka ve tekila gibi ağır alkollü içecekler zamdan en çok etkilenen gruplar arasında yer aldı.

Son zamlarla birlikte:

En ucuz alkollü içecek: 750 TL

En pahalı alkollü içecek: 10.500 TL

Artan fiyatların kaçak ve sahte ürünlere olan talebi artırabileceği yönünde uyarılar yapılıyor.

Sigara Fiyatlarına Zam Bekleniyor

Sigara fiyatları da zam gündeminde. ÖTV artışının ardından sigara fiyatlarına henüz zam yapılmadı, ancak ilerleyen günlerde 4-5 TL arasında artış bekleniyor. Vatandaşlar "Sigaraya zam geldi mi?" ve "Sigara fiyatları zamlı liste" gibi sorgularla durumu yakından takip ediyor.

Bu gelişmelerle birlikte alkol ve sigara fiyatlarının artışı, tüketici bütçelerinde daha fazla yük oluşturacak gibi görünüyor.