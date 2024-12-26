İkinci el araç satışında yeni dönem: Süre uzatıldı

İkinci el araç satışında uygulanan "6 ay ve 6 bin kilometre" şartının süresi, Ticaret Bakanlığı kararıyla 1 Temmuz 2025’e kadar uzatıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İkinci el araç satışında yeni dönem: Süre uzatıldı
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 Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, bu şartların yanı sıra ilan kısıtlaması uygulamaları da devam edecek. Daha önce 1 Ocak 2025’te sona ermesi planlanan uygulama, 6 ay daha uzatılarak yeniden yürürlüğe konuldu.

Uygulamanın süresi, ilk olarak 1 Temmuz 2023’te dolacakken, sırasıyla 1 Ocak 2024’e, ardından 1 Temmuz 2024’e ve son olarak 1 Ocak 2025’e kadar ertelenmişti.

Bu düzenleme, sıfır kilometre araçların tescil tarihinden itibaren en az 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden ikinci el olarak satışını engellemeyi amaçlıyor. Ayrıca, ikinci el araçların, üretici ya da distribütör tarafından belirlenen tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde ilana çıkarılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

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