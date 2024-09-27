İkinci el araç satışlarında yeni dönem

İkinci el araç satışında Güvenli Ödeme Sistemi dönemi başladı. Sistemi, alıcı ve satıcı arasındaki uyuşmazlık durumlarında delil olarak kullanılabilecek.

Mert Sagit Mert Sagit
İkinci el araç satışlarında yeni dönem
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Ticaret Bakanlığı'nın Türkiye Noterler Birliği ile kurduğu Güvenli Ödeme Sistemi'nin ikinci el taşıt alım-satımında kullanımına başlandı.

Herkes için zorunlu hale getirilen sistem, nakit, havale veya EFT gibi yöntemlerle gerçekleştirilen tüm ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımlarında kullanılacak.

Sistemle önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatacak, sonra alıcı notere gitmeden önce referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatıracak.

Satışın onaylanmasının ardından güvenli hesapta bekleyen para anında satıcının hesabına geçecek.

Güvenli Ödeme Sistemi'yle, ikinci el araç piyasasında nakit taşıma, sahte para ve satış bedelinin ödenmemesi gibi risklerin ortadan kalkması hedefleniyor.

"Güvenli Ödeme Sistemi", alıcı ve satıcı arasındaki uyuşmazlık durumlarında delil olarak da kullanılabilecek.

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