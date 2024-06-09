İkinci el otomobil piyasasında fiyatlar düşüşe geçti

Türkiye otomotiv pazarında satışların 1 milyon 232 bin 635 adetle rekor kırdığı geçen yıl, otomotiv bulunurluğunda sorunlar yaşanmış, arz-talep dengesinde bozulmalar görülmüş ve bunun neticesinde ikinci el otomobil fiyatları aşırı değerlenmişti.

Yaşanan gelişmeleri yakından takip eden Ticaret Bakanlığı'nın aldığı tedbirler sonucu ikinci el piyasasındaki aşırı yüksek fiyatlar dengeye oturdu. Ayrıca birçok marka sıfır araçlarda da kampanyalarını yoğunlaştırdı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde otomobil almak isteyen tüketicilere tavsiyelerde bulunan sektör temsilcileri, ikinci el araçların gerçek satış fiyatlarının, son dönemdeki sıfır kilometre araç kampanyaları neticesinde düşüşe geçtiğini ifade ederek özellikle ikinci el araç alımlarında kurumsal firmaların tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor.