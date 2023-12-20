İlaç Fiyatlarına Zam Geliyor



İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ilaç fiyatlamasında kullanılan euro kuru 14 liradan, 17,55 liraya çıktı.



Kararla, fiyat korumalı ürünlerde uygulanan barem değeri de avro kurunda yapılan artış kadar güncellendi. Barem değeri fiyat korumalı ürünlerde 60 lira 51 kuruş, diğer ürünlerde ise 31 lira 62 kuruş oldu.



İlaca her yıl yapılan euro güncellemesi bu kez erken yapıldı. 15 Aralık’ta açıklanan zamdan sonra depolardan ilaç sınırlı sayıda gelmeye başladı. Yüzde 25'lik zamma rağmen güncel kurun çok gerisinde olan bu fiyatlandırma var olan ilaç yokluğunu artırdı.



İlaçlara gelen yüzde 25'lik zam kararı 25 Aralık 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.