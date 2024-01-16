İmar yönetmeliğinde değişiklik yapıldı



Yurttaş olası Marmara Depremine karşı tedirgin, uzmanlardan uyarılar peş peşe gelirken, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İmar Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti.



Yeni yönetmelikle birlikte, ruhsatsız binaların güçlendirilmesi ile riskli binaların yerinde güçlendirilmesine onay verildi.



Peki, beklenen depreme karşı binasını güçlendirmek isteyen vatandaşlar ne yapmalı?



