İmar yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İmar Yönetmeliği'nde değişiklik yaparak binaların güçlendirilerek depreme dayanıklı hale getirilmesine olanak tanıdı. Peki vatandaşlar evini güçlendirmek için hangi yolu izlemeli, başvurular nerede yapılıyor. 

İmar yönetmeliğinde değişiklik yapıldı


Yurttaş olası Marmara Depremine karşı tedirgin, uzmanlardan uyarılar peş peşe gelirken, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İmar Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti.

Yeni yönetmelikle birlikte, ruhsatsız binaların güçlendirilmesi ile riskli binaların yerinde güçlendirilmesine onay verildi.

Peki, beklenen depreme karşı binasını güçlendirmek isteyen vatandaşlar ne yapmalı?

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# imar
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