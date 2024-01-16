Diyarbakır’da üretilen bu kokoreç Avrupa'ya satılıyor

Diyarbakır’da üretilen kokoreç Türkiye'ye dağıtılmak ile kalmayıp, Almanya, Avusturya, Makedonya, İspanya ve diğer Avrupa ülkelerine satılıyor. İşte ayrıntılar...

Diyarbakır’da üretilen bu kokoreç Avrupa'ya satılıyor
Diyarbakır’da üretilen bu kokoreç Avrupa'ya satılıyor
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Diyarbakır’da üretilip Avrupa'da satılıyor.  Diyarbakır’daki kokoreç üretim tesisi, Almanya, Avusturya, Makedonya, İspanya başta olmak üzere tüm Avrupa ülkelerine ihracat yapıyor. Firma, kokoreçin yanı sıra sosis ve salam kılıfı ile ameliyat ipi de ihraç ediyor. Ağırlıklı olarak küçükbaş hayvancılığın yapıldığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, Türkiye’nin et ve süt ürünleri ihtiyacının önemli bir bölümünü Diyarbakır karşılıyor. Diyarbakır’da bölgenin en büyük kokoreç üretim tesisi de yer alıyor. Sur ilçesi Çarıklı beldesinde bulunan kokoreç tesisi, günde yaklaşık 15 ton üretim yapıyor. Üretilen kokoreçler pişirilip derin donduruculara atılıyor. Günü geldiğinde derin dondurucudan çıkarılan kokoreçler, Avrupa ve Türkiye’nin birçok iline gönderiliyor.

DİYARBAKIR’DA ÜRETİLEN KOKOREÇ AVRUPA'YA SATILIYOR

DİYARBAKIR’DA ÜRETİLEN KOKOREÇ AVRUPA'YA SATILIYOR

Bölgede 700 kişinin istihdam edildiğini söyleyen kokoreç üreticisi Lokman Kalçık, yaklaşık 20 yıldır sektörde çalıştığını belirtti. Kokorecin yanı sıra sosis ve salam kılıfı ile ameliyat ipinin da ihracatını yaptıklarını ifade eden Kalçık şu sözleri söyledi:

“Şu an Türkiye geneline kokoreç yapıp dağıtıyoruz. Avrupa’ya sosis ve salam kılıfının yanı sıra ameliyat ipliği de gönderiyoruz. Diyarbakır’da üretilen kokoreç Türkiye’nin günlük yüzde 30’unu karşılayacak şekilde denk geliyor. Ürettiğimiz kokoreci İstanbul, Antalya, Ankara, Karadeniz illerine, yani Türkiye’nin hemen hemen tüm illerine gönderiyoruz. Diyarbakır’da kokoreç üretmemizin bir sebebi de boşluk vardı ve biz bu boşluğu değerlendirdik. Diyarbakır’da ciddi bir kokoreç üretimi yapılmaktadır. Yaklaşık 700 insan bölgemizde kokoreç sektöründe istihdam ediliyor”

kokoreç

Kalçık, “Kokorecimiz sadece Türkiye değil, Avrupa ülkelerine de gönderiliyor. Almanya, Avusturya, Makedonya, İspanya başta olmak üzere tüm Avrupa ülkelerine gönderim sağlıyoruz. Toplam Diyarbakır’ın günlük kokoreç hacmi 10-15 ton arasında değişkenlik gösteriyor. Bu da Türkiye’de üretilen kokorecin yüzde 30’una denk geliyor” diye konuştu.

Diyarbakır’da üretilen bu kokoreç Avrupa'ya satılıyor - Resim : 3

Kokoreç için bölgede yeterli üretim olmadığını dile getiren Kalçık şu sözleri ifade etti:

“Diyarbakır’da maalesef küçükbaş hayvan yetmiyor. Şu an yetmediği için Gaziantep, Batman, Van, Bingöl, Malatya gibi çevre illerden Diyarbakır’a bağırsak akışı oluyor. Eskiden tam tersiydi. Diyarbakır’dan Gaziantep ve Adana’ya bağırsak gönderiliyordu. Ama şu an o bölgelerden Diyarbakır’a bağırsak geliyor. Güneydoğu’da kesilen tüm hayvanların bağırsağının Diyarbakır’da toplandığını söyleyebilirim”
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# diyarbakır # kokoreç # avrupa
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