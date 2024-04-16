IMF-Dünya Bankası toplantıları başladı! Mehmet Şimşek ve Fatih Karahan da toplantılara katılacak

Uluslararası Para Fonu IMF ve Dünya Bankası tarafından düzenlenen Bahar Toplantıları başladı. ABD'deki toplantılara Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da katılacak.

IMF-Dünya Bankası toplantıları başladı! Mehmet Şimşek ve Fatih Karahan da toplantılara katılacak
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Uluslararası Para Fonu IMF ve Dünya Bankası tarafından düzenlenen Bahar Toplantıları, ABD'nin başkenti Washington'da 20 Nisan'a kadar sürecek.

Bakanlık düzeyindeki toplantılar ile ana etkinlikler 17-19 Nisan'da yapılacak.

Birçok ülkenin maliye bakanları, merkez bankası yetkilileri, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile akademisyenlerin bir araya geldiği toplantılarda, küresel ekonomik görünüm, ekonomik kalkınma gibi konular ele alınacak.

Toplantılara Türkiye'yi temsilen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katılacak. Şimşek'e Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da eşlik edecek.

Şimşek ve Karahan, bazı etkinliklere de konuşma yapacak.

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