Hakan Fidan, Katar'a gidiyor! İşte Hakan Fidan'ın ziyaretinin detayları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'a ziyaret gerçekleştirecek. Hakan Fidan, Katar'da, Başbakan ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşecek.

Hakan Fidan, Katar'a gidiyor! İşte Hakan Fidan'ın ziyaretinin detayları
Editör: Yasin Kerim Aşan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'a önemli bir ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Hakan Fidan'ın, Katar'a gerçekleştireceği ziyaretle ilgili Dışişleri Bakanlığından açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hakan Fidan, yarın Katar'da Başbakan ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya gelecek.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin'deki durum ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, ziyaret kapsamında Hamas yetkilileriyle de görüşecek, yapılan görüşmeler çerçevesinde devam eden müzakereler de gündem maddeleri arasında yer alacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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