IMF'den Kripto Varlık Uyarısı! IMF Başkanı'ndan Açıklama Geldi

Uluslararası Para Fonu IMF'den kripto varlık uyarısı geldi. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, kripto varlıkların finansal istikrar için risk oluşturduğunu belirterek, bunlara yönelik kuralların ve altyapının sağlanmasını amaçladıklarını ifade etti.

Kripto varlıkların yaygınlaşması durumunda etkilerinin dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Georgieva, "Buradaki zorluk, kripto varlığın yüksek oranda benimsenmesinin makro-finansal istikrarı zayıflatabilecek olması." değerlendirmesinde bulundu.

Georgieva, "Amacımız, kriptonun risklerinden kaçınmak için kurallar ve bazı teknolojilerinden yararlanarak, altyapı sağlayarak, daha verimli, birlikte çalışabilir ve erişilebilir bir finansal sistem oluşturmak." ifadelerini kullandı.

Kuralların amacının mevcut durumu kripto öncesi dünyaya döndürmek ya da inovasyonu engellemek olmadığına işaret eden Georgieva, iyi kuralların inovasyonu teşvik edebileceğini ve yönlendirebileceğini kaydetti.