İnşaat maliyet endeksinde artış! TÜİK güncel verileri açıkladı

TÜİK, şubat ayına ait inşaat maliyet endeksi verilerini kamuoyuna duyurdu. Buna göre, inşaat maliyet endeksi bir önceki aya kıyasla yüzde 3,41, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 70,05 yükseldi.

İnşaat maliyet endeksinde artış! TÜİK güncel verileri açıkladı
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ait inşaat maliyet endeksi verilerini duyurdu.

TÜİK'in açıklamasına göre, inşaat maliyet endeksi, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,41 artış gösterdi. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 70,05 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 4,46, işçilik endeksi yüzde 1,48 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 54,82, işçilik endeksi yüzde 108,98 artış kaydetti.

Bina inşaatı maliyet endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 3,28, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 68,29 yükseldi. Şubatta bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,38, işçilik endeksi yüzde 1,34 arttı. Şubat 2023'e göre malzeme endeksi yüzde 52,1, işçilik endeksi yüzde 108,35 artış gösterdi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi şubatta bir önceki aya göre yüzde 3,85, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 76,02 yükseldi. Söz konusu yapılarda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,7 artarken işçilik endeksi yüzde 2 yükseliş kaydetti. Malzeme endeksi yıllık bazda yüzde 63,66, işçilik endeksi de yüzde 111,33 artış olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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