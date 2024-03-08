İş arayanlar dikkat! 777 uzman erbaş alınacak

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı internet sayfası olan personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden duyurulan ilana göre, 777 Uzman Erbaş alımı yapılacak. Uzman Erbaş alımı ilanının ayrıntıları araştırılmaya başlandı. Peki Uzman Erbaş kimdir ve ne iş yapar? Hangi branşlardan personel alımı yapılacak?

MSB'YE UZMAN ERBAŞ ALIMI YAPILACAK

Uzman Erbaş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş kadrolarında devamlılık arz eden teknik ve kritik görevlerde yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla belirli bir ücret karşılığı 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu kapsamında istihdam edilen uzman onbaşı ve uzman çavuş kadrolarında görev yapan asker kişilerdir.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Milli Savunma Bakanlığı 777 Uzman Erbaş alımı başvuruları, MSB Personel Temin sayfası Güncel Teminler bölümünden yapılacak.