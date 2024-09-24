İşçi sınıfı yurt genelinde iş bıraktı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Türkiye genelinde 1 saatlik iş bırakma eylemi yaptı. Emekçiler enflasyon karşısında ücretlerin eridiği vurguladı. Ulusal Kanala konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay Ankara mitingi hazırlıklarını hatırlattı.

Ekrem Demir Ekrem Demir
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Türkiye'nin en büyük işçi sendikası olan TÜRK-İŞ ülke genelinde 1 saat süreyle iş bıraktı.

Çalışan ücretlerinin enflasyonla eritildiğini belirten basın açıklamaları okundu, oturma eylemi yapıldı.

Seslerini iktidara duyurmak isteyen emekçilerin Ağustos ayında başlayan eylemleri büyük Ankara mitingiyle devam edecek.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay Ulusal Kanala konuştu, "sıkıntının bedelini sadece çalışanlar değil hep birlikte ödeyelim" dedi.

- Ülke zorda mı bir sıkıntı varsa hep beraber ödeyelim bedeli, taşın altına elimizi koyalım, işçilerin dayanacak gücü kalmadı.

Atalay hükümetin açıkladığı orta vadeli programa da dikkat çekti

- Orta vadeli programda işçi lehine birşey görmedim, bizim derdimiz geçim, ekonomik sıkıntı.

 İzmir'de de birçok işyeri ve fabrikanın önünde eylem yapıldı. Emekçiler az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınmasını talep etti.

Antalya’da da Türk- İş, Karayolları 13. Bölge müdürlüğü önünde 1 saat iş bırakma eylemi yapıldı

Hatay'da eylemin adresi İskenderun ilçesi oldu. Adana ve Mersin'de de işçiler eyleme katıldı.

Basın açıklamasını Türk-Harb-İş Sendikası Adana şube başkanı Erdal Akalın yaptı.

Aydın ve Denizli'de eylem noktalarından oldu. Emekçiler enflasyonun önüne geçilmesini istedi.

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