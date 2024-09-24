Altındağ'da polisle silahlı çatışma: Bir kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Altındağ ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olayda, polisin 'dur' ihtarına uymayarak ateşle karşılık veren iki şüpheli ile polis arasında çatışma çıktı. 12 suç kaydı bulunan 18 yaşındaki Serdar K. olayda hayatını kaybetti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Altındağ'da polisle silahlı çatışma: Bir kişi hayatını kaybetti
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Olay, devriye görevi yapan polis memurları F.C.Ö. ve H.S.'nin, arama kaydı bulunan Serdar K. ve Muhammet E.'yi fark edip durmaları için uyarıda bulunmasıyla başladı. Ancak, şüphelilerle birlikte dört kişinin bulunduğu otomobil, polisin ikazına uymayıp kaçtı ve araçtaki kişiler polise ateş açtı. Polislerin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmanın ardından şüpheliler kaçtı.

Bir süre sonra terk edilmiş halde bulunan otomobilde bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Çatışma sırasında ağır yaralanan Serdar K. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, Muhammet E. hastanede tedavi altına alındı ve tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kaçan diğer iki şüpheliyi yakalamak için arama çalışmaları devam ederken, olayla ilgili polis memurlarının ifadelerine başvuruldu.

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