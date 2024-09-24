Eskişehir'de banka çalışanı 70 yaş üstü hesap sahiplerini dolandırdı

Eskişehir'de bir özel bankada çalışan Onur U., 70 yaş üstü müşterilere ait, "uyuyan hesap" olarak adlandırılan az kullanılan 20 hesaptan yaklaşık 1,5 milyon lira zimmetine geçirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Eskişehir'de banka çalışanı 70 yaş üstü hesap sahiplerini dolandırdı
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Olay, bir müşterinin hesabında kendisinin bilgisi dışında işlem yapıldığını fark etmesi üzerine ortaya çıktı. Banka yetkilileri ve polis ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, Onur U.'nun bu hesaplardan zimmetine para geçirdiği tespit edildi.

Borçları nedeniyle bu suçu işlediğini itiraf eden Onur U., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, Eskişehir Adliyesi'ne sevk edilerek savcılık tarafından sorguya alındı.

Banka, Onur U.'nun işlem yaptığı tüm hesapları mercek altına aldı ve soruşturma devam ediyor.

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