İşçiler Hala Kadro Bekliyor

KİT'ler başta olmak üzere taşeron olarak istihdam edilen işçiler kadro bekliyor. Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre, Çalışma Bakanlığı yıl sonuna kadar da bitti denilen çalışmayı Meclis'e getirmeyecek. Çalışmayla ilgili önümüzdeki yıl içerisinde bir adım atılması bekleniyor.

İşçiler Hala Kadro Bekliyor

Taşeron işçiler kadro istiyor. Hükümet 2019 yılında "herkese kadro" sözü vermişti. Ancak KİT'ler başta olmak üzere 90 bin çalışan taşeron olarak istihdam edilmeye devam ediyor.

Eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin taşeronlarla ilgili çalışma dosyasını bittiğini söylemişti. Ancak bu açıklamanın üzerinden aylar geçti hâlâ bir adım atılmadı. Ulusal Kanal'ın Çalışma Bakanlığı üst düzey kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Meclis açıldığında da kadro meselesi gündeme gelmeyecek.
Kaynaklar, yıl sonuna kadar da kadro meselesiyle ilgili bir konunun gündemde olmadığını söyledi.

Emeklilerden Hükümete ÇağrıEmeklilerden Hükümete ÇağrıEkonomi
# işçi # taşerona kadro # hükümet # istihdam
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