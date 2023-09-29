İşçiler Hala Kadro Bekliyor

Taşeron işçiler kadro istiyor. Hükümet 2019 yılında "herkese kadro" sözü vermişti. Ancak KİT'ler başta olmak üzere 90 bin çalışan taşeron olarak istihdam edilmeye devam ediyor.



Eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin taşeronlarla ilgili çalışma dosyasını bittiğini söylemişti. Ancak bu açıklamanın üzerinden aylar geçti hâlâ bir adım atılmadı. Ulusal Kanal'ın Çalışma Bakanlığı üst düzey kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Meclis açıldığında da kadro meselesi gündeme gelmeyecek.

Kaynaklar, yıl sonuna kadar da kadro meselesiyle ilgili bir konunun gündemde olmadığını söyledi.