İşgalci İsrail Bütün Dengeleri Bozdu! Petrol ve Altın Fiyatları Arttı Mı?

6 Ekim 2023 sabah saatlerinde HAMAS'a bağlı askeri güç olan El Kassam Tugayları İsrail'e ait koruma kalkanı yıkarak İsrail'e 5 bin roketatar attı. İşgalci İsrail'e karşı direnişe geçen Filistin, operasyonu sonrası altın ve petrol fiyatlarında artış meydana geldi.

İşgalci İsrail Bütün Dengeleri Bozdu! Petrol ve Altın Fiyatlarında Dudak Uçuklatan Artış

İşgalci İsrail ajitasyon sistemini yine devreye sokarak Filistin toprakları üzerinde hak iddia edip İki yüzlü Avrupa ve Amerika'yı yanına çekti. Filistin sivillerine doğrudan saldırı düzenleyen İşgalci İsrail, fiyatların artışında neden olduğu gerilim hattında ise özellikle petrol fiyatlarını tetikledi. 90 doları gören petroldeki ani yükseliş ABD'nin son zamanlarda rafine kapatmasının ve brent petrolün değer kaybetmesi oyunlarını da ortaya çıkardı.

Petrol Varil Fiyatı Altını Etkileyecek!

İsrail Merkez Bankası operasyonu bahane ederek para birimine olan değeri yüzde 0.95'lik bir arttırdı. Bu durum dünya genelindeki ekonomik döngüyü etkileyeceği ise uzmanlar tarafından konuşuluyor. Tıpkı Ukrayna'nın yaptığı gibi İsrail'de sahada ekonomik sürekleri de lehine çevirme girişimine gitti. ABD, İran'a Filistin Direnişine destek verdiği taktirde petrol yaptırımları uygulayacağını tehdidinde bulundu. Eğer bu gerçekleşirse Varil petrolün fiyatı 100 doları bulabilir. Ancak tüm bunlara rağmen bazı analistler Orta Doğu'daki petrol fiyatlarının bundan etkilenme ihtimalinin düşük olduğunu düşünüyor. Ayrıca altının onsu yüzde 1 yükseldi. Altın fiyatları ons başına 1.850 dolara çıkarak, yedi ayın en düşük seviyesinden geri döndü.