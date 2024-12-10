İŞKUR en çok işe yerleştirdiği 3 mesleği açıkladı: İşte o meslekler

İŞKUR’un yayınladığı kasım ayı "İstatistik Raporu"na göre, açık iş sayısı ve işsiz sayısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş yaşandı. Açık iş sayısı yüzde 13,2 azalarak 169 bin 528’e gerilerken, işsiz sayısı yüzde 5,8 düşüşle 2 milyon 242 bin 805 kişi olarak kaydedildi.

Mert Sagit Mert Sagit
İŞKUR en çok işe yerleştirdiği 3 mesleği açıkladı: İşte o meslekler
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2024 yılının ilk 11 ayında açık işlerin yüzde 99,1’i özel sektörde oluştu. Açık iş ilanlarının sektörel dağılımında en yüksek pay, 948 bin 265 ilanla imalat sanayi sektörüne ait. Mesleklere göre en çok açık iş ise silahsız özel güvenlik görevlisi ve garson pozisyonlarında görüldü.

İşsiz Sayısında Azalma

Kasım ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 azalarak 2 milyon 242 bin 805 oldu. Kayıtlı işsizlerin yüzde 48,7’sini erkekler, yüzde 51,3’ünü kadınlar, yüzde 23,3’ünü ise 15-24 yaş arası gençler oluşturdu.

101 Bin Kişi İşe Yerleştirildi

Kasım ayında İŞKUR aracılığıyla 101 bin 771 kişi işe yerleştirildi. Bu kişilerin yüzde 61’i erkek, yüzde 39’u ise kadınlardan oluştu. Yıllık bazda işe yerleştirme sayısında yüzde 16,4 artış kaydedildi.

2024’ün ilk 11 ayında ise toplamda 1 milyon 302 bin 700 kişinin istihdamına aracılık edildi.

En Fazla İstihdam Sağlanan Meslekler

Ocak-Kasım 2024 döneminde en fazla işe yerleştirme imalat sanayinde gerçekleşirken, mesleklere göre sırasıyla güvenlik görevlisi, garson ve reyon görevlisi pozisyonları öne çıktı.

Bu süreçte 498 bin 469 kadın, 475 bin 865 genç, 38 bin 472 engelli ve 246 bin 402 yükseköğrenim mezunu istihdam edildi.

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