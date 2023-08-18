İŞKUR TYP okul temizlik görevlisi alımı olacak mı? Başvurular ve şartlar neler? Detaylar haberimizde...

İŞKUR TYP kapsamında farklı pozisyonlara destek elemanı alımı yapmaya devam ediyor. TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 6 aydan oluşuyor. Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Bunlar; noter kurası yöntemi, liste yöntemi, yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yönteminden oluşmaktadır. Peki, "2023-2024 İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak? TYP okul temizlik görevlisi alımı ne zaman? Nasıl TYP okul temizlik görevlisi olunur?" İşte tüm soruların cevapları haberimizde...

PEKİ BAŞVURULAR NE ZAMAN?

TYP kapsamında MEB bünyesine alınacak güvenlik görevlisi ve temizlik personellerine ilişkin ilanlar henüz açıklanmadı. Söz konusu alımlar hakkında okulların açılacağı tarih olan 11 Eylül 2023 öncesinde gelişmeler olacağı tahmin ediliyor.

PEKİ PROGRAMDAN FAYDALANACAK OLAN TEMİZLİK GÖREVLİLERİNDE ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak eski hükümlü olmamak görevine yapmasını engel bir durumu bulunmamak kamusal haklarından yoksun bulunmamak erkek adaylarını askerliğini yapmış olması Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik yaşlılık ve malullük aylığı almıyor olmak vardiyalı çalışmaya engel bir durumu bulunmamak, belirtilen şartlara sahip olan adaylar için Başvurular İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

İŞKUR TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.