18 Ağustos Tam altın çeyrek altın ve gram altın fiyatları güne nasıl başladı? Kura göre altın fiyatları...

18 Ağustos 2023'te altın fiyatlarında değişimler. Çeyrek, tam altın ve gram altın fiyatlarını merak edenler için derledik. Çeyrek altın ne kadar? Sorusu adeta en çok sorulan soru oldu. İşte 18 Ağustos tam altın çeyrek ve gram altın fiyatları...

18 Ağustos Tam altın çeyrek altın ve gram altın fiyatları güne nasıl başladı? Kura göre altın fiyatları...
18 Ağustos Tam altın Çeyrek altın ve gram altın fiyatları güne nasıl başladı? Kura göre Altın fiyatları...
Editör: Süleyman Daban
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Altın, dünya ticaretinde güvenli liman olmaya devam ediyor. Altın, önemli bir ticaret aracı olurken, kimileri için yatırım olmaya devam ediyor. Kura göre değişen altın fiyatlarında en çok etkilenen çeyrek oldu. Hızla değişen kur farkına bağlı tam, çeyrek ve gram altın fiyatlarını derledik. 

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1.893,09 dolar seviyesinde işlem görmeye devam ediyor. İç piyasada ise altının gram fiyatı 1.650,31 lira, çeyrek altın 2.800,00 liradan satışa sunuldu.

Dünya genelinde yaşanan ekonomik çalkantıya bağlı özellikle Amerika ve Çin borsalarında da yaşana değişimler altın fiyatlarını etkiler.

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altın fiyatları

18 AĞUSTOS TAM ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları merak konusu Türkiye'de de vatandaşların gündeminde hep oldu. 18.08.2023 tarihi altın fiyatları...

Gram altın

• Gram altın alış   : 1.650,14

• Gram altın satış : 1.650,41

Çeyrek altın

• Çeyrek altın alış   : 2.764,00

• Çeyrek altın satış : 2.801,00

Yarım altın

 • Yarım altın alış   : 5.545,00

• Yarım altın satış :  5.598,00

Cumhuriyet altını

• Cumhuriyet altını alış   : 11.056,00

• Cumhuriyet altını satış : 11.145,00

Tam altın

• Tam altın alış   : 10.917,54

• Tam altın satış : 11.129,89

Ata altın

• Ata altın alış   : 11.258,71

• Ata altın satış : 11.539,58

Gremse altın

• Gremse altın alış   : 27.293,84

• Gremse altın satış : 27.910,09

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