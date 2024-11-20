İslam Memiş elinde altın olanları uyardı
Geçtiğimiz haftayı yüzde 4,40 kayıpla kapatan gram altın, yeni haftada toparlanma belirtileri gösteriyor. Altın yorumcusu İslam Memiş, bu hafta tepki alımları için yatırımcıya umut verici bir dönemin başlangıcı olacağını belirtti. Peki, gram altın, çeyrek altın ve diğer altın türleri ne kadar?
Yatırımlarını enflasyona karşı korumak isteyen vatandaşın güvenli limanı altın, kayıpların ardından toparlanmaya başladı. Öte yandan Merkez bankalarının altına yönelik artan talepleri de dikkat çekiyor.
MEMİŞ’TEN YATIRIMCIYA UYARI: RÜZGAR TERSİNE DÖNECEK
Altın piyasasında sert düşüşlerin ardından toparlanma sinyalleri veren İslam Memiş, “Piyasalarda yalancı bir bahar havası esiyordu. Ancak rüzgar tersine dönecek. Tepki alımlarıyla bu hafta 2 bin 635 dolar seviyesine kadar bir artış beklenebilir. Altın satmak isteyenler bu haftayı değerlendirebilir; Aralık ayında yeni rekorlar göreceğiz” ifadeleriyle yatırımcılara önemli bir uyarıda bulundu.
ALTIN FİYATLARI: 20 KASIM 2024
GRAM ALTIN
Alış: 2.926,06 TL
Satış: 2.926,45 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 5.048,00 TL
Satış: 5.120,00 TL
YARIM ALTIN
Alış: 10.081,00 TL
Satış: 10.239,00 TL
TAM ALTIN
Alış: 20.132,00 TL
Satış: 20.400,00 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 20.571,00 TL
Satış: 20.882,00 TL
ATA ALTIN
Alış: 20.689,00 TL
Satış: 20.946,00 TL
Kapalıçarşı’da gram altının 3 bin 100 TL seviyesine kadar çıkması ve çeyrek altının 5 bin 82 TL’den satılması altın piyasasında hareketliliğin sürdüğünü gösteriyor.
NOT: Yatırım tavsiyesi değildir.