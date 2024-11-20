İslam Memiş elinde altın olanları uyardı

Geçtiğimiz haftayı yüzde 4,40 kayıpla kapatan gram altın, yeni haftada toparlanma belirtileri gösteriyor. Altın yorumcusu İslam Memiş, bu hafta tepki alımları için yatırımcıya umut verici bir dönemin başlangıcı olacağını belirtti. Peki, gram altın, çeyrek altın ve diğer altın türleri ne kadar?

Mert Sagit Mert Sagit
İslam Memiş elinde altın olanları uyardı
Yayınlanma:

Yatırımlarını enflasyona karşı korumak isteyen vatandaşın güvenli limanı altın, kayıpların ardından toparlanmaya başladı. Öte yandan Merkez bankalarının altına yönelik artan talepleri de dikkat çekiyor. 

MEMİŞ’TEN YATIRIMCIYA UYARI: RÜZGAR TERSİNE DÖNECEK

Altın piyasasında sert düşüşlerin ardından toparlanma sinyalleri veren İslam Memiş, “Piyasalarda yalancı bir bahar havası esiyordu. Ancak rüzgar tersine dönecek. Tepki alımlarıyla bu hafta 2 bin 635 dolar seviyesine kadar bir artış beklenebilir. Altın satmak isteyenler bu haftayı değerlendirebilir; Aralık ayında yeni rekorlar göreceğiz” ifadeleriyle yatırımcılara önemli bir uyarıda bulundu.

ALTIN FİYATLARI: 20 KASIM 2024

GRAM ALTIN

Alış: 2.926,06 TL
Satış: 2.926,45 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 5.048,00 TL
Satış: 5.120,00 TL

YARIM ALTIN

Alış: 10.081,00 TL
Satış: 10.239,00 TL

TAM ALTIN

Alış: 20.132,00 TL
Satış: 20.400,00 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 20.571,00 TL
Satış: 20.882,00 TL

ATA ALTIN

Alış: 20.689,00 TL
Satış: 20.946,00 TL

Kapalıçarşı’da gram altının 3 bin 100 TL seviyesine kadar çıkması ve çeyrek altının 5 bin 82 TL’den satılması altın piyasasında hareketliliğin sürdüğünü gösteriyor.

NOT: Yatırım tavsiyesi değildir.

Büyük ikramiye 17 bin nüfuslu ilçeye isabet etti: Herkes milyoneri arıyorBüyük ikramiye 17 bin nüfuslu ilçeye isabet etti: Herkes milyoneri arıyorYurt
altın fiyatı gram altın fiyatları
Günün Manşetleri
CHP'li vekiller salon önünde barikat kurdu
MİT gri listedeki o teröristi yakaladı
Çayırhan'da 500 madenci kendilerini madene kapattı
Türkiye, A Ligi için play-off oynayacak
Muazzez İlmiye Çığ, Mersin'de ebediyete uğurlandı
Ekrem İmamoğlu'ndan "kayyım" hamlesi
Rusya'dan "Ukrayna'nın saldırılarına yanıt vereceğiz" açıklaması
Yasa dışı bahis soruşturmasında 2. dalga
Özgür Özel'den teğmenlerle ilgili açıklama
Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan, Vatan Partisi’ne katıldı
Çok Okunanlar
Meteoroloji Uyardı: O illerde kuvvetli yağış olacak! Meteoroloji Uyardı: O illerde kuvvetli yağış olacak!
Ekrem İmamoğlu'ndan "kayyım" hamlesi Ekrem İmamoğlu'ndan "kayyım" hamlesi
Çayırhan'da 500 madenci kendilerini madene kapattı Çayırhan'da 500 madenci kendilerini madene kapattı
"Kılıçlı yemin" töreninde 8 ihraç talebi "Kılıçlı yemin" töreninde 8 ihraç talebi
Genç şarkıcı Duygu Kiraz vefat etti Genç şarkıcı Duygu Kiraz vefat etti