İslam Memiş elinde altın olanları uyardı

Yatırımlarını enflasyona karşı korumak isteyen vatandaşın güvenli limanı altın, kayıpların ardından toparlanmaya başladı. Öte yandan Merkez bankalarının altına yönelik artan talepleri de dikkat çekiyor.

MEMİŞ’TEN YATIRIMCIYA UYARI: RÜZGAR TERSİNE DÖNECEK

Altın piyasasında sert düşüşlerin ardından toparlanma sinyalleri veren İslam Memiş, “Piyasalarda yalancı bir bahar havası esiyordu. Ancak rüzgar tersine dönecek. Tepki alımlarıyla bu hafta 2 bin 635 dolar seviyesine kadar bir artış beklenebilir. Altın satmak isteyenler bu haftayı değerlendirebilir; Aralık ayında yeni rekorlar göreceğiz” ifadeleriyle yatırımcılara önemli bir uyarıda bulundu.

ALTIN FİYATLARI: 20 KASIM 2024

GRAM ALTIN

Alış: 2.926,06 TL

Satış: 2.926,45 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 5.048,00 TL

Satış: 5.120,00 TL

YARIM ALTIN

Alış: 10.081,00 TL

Satış: 10.239,00 TL

TAM ALTIN

Alış: 20.132,00 TL

Satış: 20.400,00 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 20.571,00 TL

Satış: 20.882,00 TL

ATA ALTIN

Alış: 20.689,00 TL

Satış: 20.946,00 TL

Kapalıçarşı’da gram altının 3 bin 100 TL seviyesine kadar çıkması ve çeyrek altının 5 bin 82 TL’den satılması altın piyasasında hareketliliğin sürdüğünü gösteriyor.

NOT: Yatırım tavsiyesi değildir.