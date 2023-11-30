İslam Memiş'ten Altın Uyarısı! "İleriki Tarihlerde..."

Finans Analisti İslam Memiş, altınla ilgili değerlendirmeler yaptı. Memiş, ons altının 2 bin dolar seviyesi üzerine yerleşmek için bahane aradığını söyledi. Memiş, "Önemli olan şu ki, 2057 dolar devamında 2080 dolar direnç seviyeleri kırılacak mı?" dedi. Memiş sözlerini şu şekilde sürdürdü:

- Kısa vade olarak takip ettiğim aralık 1980-2080 dolar aralığı. Geniş bir bant aralığı var. Dolayısıyla belirsizlik oluştuğu için tekrar 2000 dolar seviyesi altına sarkacak mı sorusuna yanıt arıyoruz. Kişisel görüşüm yıl bitmeden tekrar ons altın 2000 dolar seviyesi altına sarkacak.

İslam Memiş gram altınla ilgili de açıklama yaptı. Memiş, "Gram altın TL fiyatı 1900 TL seviyesi üzerine yerleşme çabası sürdürüyor, direnç noktasında 1920 TL seviyesini takip etmeye devam edeceğim" dedi. Memiş sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

- 1900-2000 TL fiyat aralığında gidip gelen bir gram altın göreceğiz. Ancak ons altın nedenli yıl sonuna kadar tekrar altın gram fiyatı 1900 lira seviyesinin altına sarkacak.

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş, "Ben ons altının 1980 dolar seviyesine gelmesini beklerdim. 1980 dolar karşısındaki gram altını beklemeyi tercih ederdim" dedi.

Altını olanlar için de uyarılar yapan Memiş şunları ifade etti: