İslam Memiş’ten yatırımcılara uyarı: Yükselişler olabilir!

Memiş, kısa vadeli yükselişlerin yatırımcılar açısından yanıltıcı olabileceğine dikkat çekti. Mevcut fiyatlamaların kalıcı olmadığını vurgulayan uzman, 101.500 dolar seviyesinin kritik bir destek noktası olduğunun altını çizdi. Bu seviye test edilmeden gerçekleşecek yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kalacağını ifade etti.

Bitcoin’de esas yükselişin ayın 15’inden sonra ivme kazanabileceğini öngören Memiş, teknik görünümün güçlü bir toparlanma için henüz yeterli sinyal vermediğini belirtti.

Uzmanlara göre kripto para piyasasındaki dalgalı seyir sürüyor. Bu nedenle yatırımcıların temkinli adımlar atması ve ani fiyat hareketlerine karşı dikkatli olması gerekiyor. Bitcoin'in kısa vadede oynak seyrini koruyacağı tahmin ediliyor.