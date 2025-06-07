İzmir'de orman yangını: Müdahale sürüyor

Yangın, saat 13.05’te Çolak İbrahim Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başladı. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Alevlere 3 uçak ve 3 helikopterle havadan; 14 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozerle karadan müdahale ediliyor.

Ekipler, yangının çevre alanlara yayılmasını önlemek ve kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.