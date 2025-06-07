İzmir'de orman yangını: Müdahale sürüyor

İzmir’in Seferihisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İzmir'de orman yangını: Müdahale sürüyor
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Yangın, saat 13.05’te Çolak İbrahim Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başladı. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Alevlere 3 uçak ve 3 helikopterle havadan; 14 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozerle karadan müdahale ediliyor.

Ekipler, yangının çevre alanlara yayılmasını önlemek ve kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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