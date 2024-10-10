İşsizlik başvurularındaki artış Fed'in faiz politikalarını etkileyebilir

Bankacılık endeksi yüzde 1,90, holding endeksi ise yüzde 1,63 oranında değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran metal ana sanayi yüzde 0,16, en çok kaybettiren ise ticaret sektörü oldu ve yüzde 3,16 değer kaybetti.

ABD’de açıklanan enflasyon verileri, tahminlerin üzerinde artış gösterirken, işsizlik maaşı başvurularının da beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerini yavaşlatabileceği yönünde beklentilere neden oldu. Bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,4 oranında artış gösterdi.

İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 5 Ekim ile sona eren haftada 258 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Bu durum, Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek seviyeyi kaydetti. Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki artışın Helene Kasırgası ve işçi grevlerinden de etkilendiğini belirtti.

Verilerin ardından para piyasalarında Fed’in kasım ayında 25 baz puanlık faiz indirim yapma olasılığı yüzde 87 olarak belirlenirken, sabit tutma ihtimali yüzde 13 seviyesinde kaldı.

Yarın yurt içinde ödemeler dengesi ile piyasa katılımcıları anketi açıklanacak; yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi, Almanya'da TÜFE ve İngiltere sanayi üretimi verileri takip edilecek. Teknik analizler doğrultusunda BIST 100 endeksinin 8.850 ve 8.750 puanları destek, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin ise direnç noktaları olduğu kaydedildi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustos ayında 3 milyar 956 milyon dolar fazla vermesini bekliyor. Ayrıca, cari işlemler açığının 2024 yılında 17 milyar 771 milyon dolar olarak gerçekleşeceği öngörülüyor.