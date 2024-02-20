İstanbul, Ankara, İzmir'de Ramazan pidesi kaç TL olacak?

Ramazan ayına çok az bir süre kala Ramazan pidesi fiyatları vatandaşların en çok merak ettikleri arasında ilk sırada yer aldı. Ramazan sofralarının vazgeçilmezlerinden biri olan Ramazan pidesinin bu yıl yine fırınlarda zamlı satılması bekleniyor.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu son olarak 2023 yılında Ramazan pidesi fiyatları açıklamış ve vatandaşlar ücretlere isyan etmişti.

Türkiye genelinde 2023 yılında 300 gram Ramazan pidesi fiyatı 10 TL olmuştu.

RAMAZAN PİDESİ FİYATI NE KADAR?

Ramazan ayına sayılı günler kala İstanbul, Ankara ve İzmir haricinde diğer şehirlerde de yaşayan vatandaşlar 2024 yılı Ramazan pidesi fiyatını merak ediyor. Ancak şu ana kadar Ramazan pidesi fiyatı konusunda Türkiye Fırıncılar Federasyonu’ndan bir açıklama gelmedi. İstanbul, Ankara ve İzmir’de 2024 yılında 300 gram Ramazan Pidesi fiyatının 15 TL olması bekleniyor.

2022 yılında 330 gram susamlı yumurtalı pide 7,5 TL, 415 gram pide 7,5 TL ve 415 gram susamlı yumurtalı pide 9 TL'den satışa sunulmuştu.