İstanbul'da damacana suya 12 lira zam! Hamidiye Su tüm ürünlerine yüzde 25 zam yaptı

İstanbul'da suya da zam geldi! Hamidiye Su 12 TL birden zamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden olan Hamidiye Su’yun ürünlerinde zam yapıldı. 47 TL’ye satılan 19 litrelik damacananın fiyatı 59 TL’ye yükseltildi.

Vatandaş, sağlıklı olmadığı endişesiyle İstanbul’da çeşme suyunu tüketemezken gelen zamların ardından damacana suyunu da alamaz hale geldi.

Hamidiye Su’yun tüm ürünlerine gelen yüzde 25’lik zammın ardından ise 5 litrelik suyun fiyatı 15 tl, 1.5 litrelik suyun fiyatı 6 lira 25 kuruş, 0,5 litrelik suyun fiyatı 3 lira 25 kuruş oldu.